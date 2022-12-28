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Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД Германии Бербок после слов о России

Араз Салехов
В мире
Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД Германии Бербок после слов о России
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны. Однако пользователи Twitter не поддержали такое заявление политика, раскритиковав ее слова.

— Недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия, — заявил один из комментаторов.

Один из пользователей посчитал, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо отправить дипломата в отставку за свои слова, сообщает РИА Новости.

Накануне Бербок заявила, что на сегодняшний день поддержка нормальных отношений Германии с Россией невозможна, и это нужно понимать. По ее словам, в планах Берлина продолжить ужесточение санкций в отношении Москвы. Кроме того, Германия намерена поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

Помимо этого, глава германского МИД выступила против прекращения огня на Украине на условиях России. Она считает, что исход событий, основанный на предложениях Москвы, не положил бы конец «ужасу для украинского народа».

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