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Профессор Суворов рассказал, в чем особенности съедобной вакцины против гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Профессор Суворов рассказал, в чем особенности съедобной вакцины против гриппа
Фото: Вечерняя Москва

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал, в чем особенность съедобной вакцины от гриппа, разработка которой ведется в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Эксперт пояснил, что подобные вакцины препятствуют проникновению, создают так называемый мукозальный иммунитет на слизистых. Получается заслон до того, как вирус сможет попасть внутрь человека. В этом большое преимущество пероральных вакцин.

Ожидается, что вакцина будет эффективна и в отношении разных эпидемических вариантов вируса гриппа благодаря использованию обоих поверхностных антигенов вируса — и гемагглютинина, и нейраминидазы.

Суворов отметил, что во многих странах ведется работа над созданием подобной вакцины от гриппа, передает МИР 24.

Ранее эксперты сообщили, что эпидемия гриппа в Петербурге может оказаться страшнее пандемии коронавируса. Уровень эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше обычного уровня. Пик заболеваемости может произойти в период новогодних каникул, передает издание «Невские новости».

Грипп — коварное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения. Некоторые из них могут остаться с человеком на всю жизнь. О самых опасных и наиболее распространенных последствиях гриппа «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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