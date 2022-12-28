«Поставить цель»: бизнес-тренер Пантюх дала советы по повышению дохода

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Бизнес-психолог, тренер по повышению личной эффективности и развитию личности Дарья Пантюх рассказала, что нужно сделать, чтобы повысить свой доход.

По мнению Пантюх, для достижения эффективных результатов необходимо поставить четкую цель в голове. Однако перед этим стоит закрыть все предыдущие задачи.

— Перед выполнением новой цели надо оглянуться назад и поблагодарить себя за уже выполненные задачи, оценить их и приступить к следующим, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Также человек должен четко понимать, для чего ему необходимо увеличить доход. Из ответов вытекает мотивация для достижения высоких результатов.

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До этого финансовый астролог Татьяна Севкенова рассказала, почему многим россиянам приходится жить от зарплаты до зарплаты.