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«Поставить цель»: бизнес-тренер Пантюх дала советы по повышению дохода

Ирина Игнатенко
Финансы
«Поставить цель»: бизнес-тренер Пантюх дала советы по повышению дохода
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бизнес-психолог, тренер по повышению личной эффективности и развитию личности Дарья Пантюх рассказала, что нужно сделать, чтобы повысить свой доход.

По мнению Пантюх, для достижения эффективных результатов необходимо поставить четкую цель в голове. Однако перед этим стоит закрыть все предыдущие задачи.

— Перед выполнением новой цели надо оглянуться назад и поблагодарить себя за уже выполненные задачи, оценить их и приступить к следующим, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Также человек должен четко понимать, для чего ему необходимо увеличить доход. Из ответов вытекает мотивация для достижения высоких результатов.

Ранее специалист по фондовому рынку Валерий Емельянов посоветовал россиянам вкладывать средства в негосударственные пенсионные фонды, а также открыть индивидуальный инвестиционный счет, передает «Царьград».

До этого финансовый астролог Татьяна Севкенова рассказала, почему многим россиянам приходится жить от зарплаты до зарплаты.

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