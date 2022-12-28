Диетолог Тананакина рассказал о пользе и вреде мандаринов

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Мандарины — богатый источник витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ, но некоторым они противопоказаны. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

Эксперт отметила, что мандарины содержат много витамина C, который активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами, растворимую и нерастворимую клетчатку, которая улучшает пищеварение.

При этом врач отметила, что мандарины не стоит есть тем, у кого диагностирован острый нефрит, гепатит или холецистит, тем, кто страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, не стоит есть мандарины тем, у кого диагностирован сахарный диабет.

В большом количестве этот фрукт может вызвать сильную аллергию, передает РИАМО.

До этого диетолог Наталия Круглова посоветовала не есть мандарины с косточками. Косточки в большом количестве могут оказывать токсическое воздействие на организм из-за высокого содержания в них органической кислоты, передает Nation news.

Мандарины являются для взрослых и детей любимым лакомством на новогоднем столе. О полезных свойствах этого фрукта известно всем, но если съесть очень много плодов, это может не только спровоцировать развитие аллергии, но и обострить заболевания ЖКТ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.