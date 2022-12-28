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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до утра 30 декабря

Полина Долганова

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до утра 30 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в столичном регионе до утра пятницы, 30 декабря. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

— Период предупреждения до 11 часов 30 декабря. Гололедица, — говорится в сообщении.

В настоящее время службы столицы ликвидируют последствия снегопада в городе. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы. Так, повсеместно организованы работы по очистке от снега улиц, дворовых территорий и парковочных пространств. Под особым контролем специалистов находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к станциям метрополитена и объектам социальной инфраструктуры.

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у автоэксперта Михаила Колодочкина, как водителям вести себя во время гололеда. Эксперт отметил, что автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин, а при попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.

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