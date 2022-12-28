Инфекционист перечислил самые опасные симптомы гриппа у детей

Фото: shutterstock

Как протекает грипп у детей, какие симптомы должны насторожить родителей и какие осложнения могут развиться при болезни, объяснил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Эксперт отметил, что для детей опасно такое явление, как гипертермия (повышение температуры), которая может вызвать различные сосудистые реакции и нарушение сознания. Особенно опасна лихорадка по белому типу, когда голова и туловище ребенка горячие, а руки и ноги холодные, есть озноб. Такая лихорадка сопровождается сосудистыми нарушениями. Такую температуру необходимо срочно снижать.

При гриппе часто бывает изматывающий, трахеитный, надсадный кашель. Но может быстро развиваться пневмония, которая чаще требует стационарного лечения. Помимо кашля, должно насторожить появление одышки и цианоза — посинение лица, шеи и пальцев.

Поздняков отметил, что важно получить консультацию медика в первые дни заболевания. Нередко под маской гриппа возникают и более серьезные болезни, например, менингококковая инфекция, передает aif.ru.

Ранее медики сообщили, что антибиотики не помогут в качестве средства профилактики свиного гриппа и ОРВИ. Подобный подход может лишь навредить организму, передает Nation news.

О нетипичных симптомах свиного гриппа «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.