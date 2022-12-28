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Ефимов: Число новых компаний в Москве превысило количество закрытых впервые за пять лет

Александр Афонин
Город
Ефимов: Число новых компаний в Москве превысило количество закрытых впервые за пять лет
Фото: Пресс-служба

В столице впервые за пять лет количество созданных компаний превысило число ликвидированных. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Впервые за последние пять лет число созданных в столице компаний превысило количество ликвидированных на 16 процентов. Такая динамика связана, в том числе, с поддержкой, которую город оказывает бизнесу, — сказал он.

По словам заммэра, за первые 11 месяцев этого года в столице появилась 81 тысяча новых компаний, что на 42 процента больше аналогичного периода прошлого года. Число ликвидированных, в свою очередь, сократилось на треть — до 70 тысяч. Всего в Москве действует почти 568 тысяч коммерческих организаций.

На данный момент порядка 30 процентов фирм задействовано в сфере торговли. Около 20 процентов занимается строительством и недвижимостью, еще 13 процентов — профессиональная, научная и техническая деятельность. Помимо этого, в городе активно сокращается количество фирм-однодневок.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что за девять месяцев текущего года прибыль крупных и средних предприятий столицы выросла на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общий заработок компаний составил 6,7 триллиона рублей.

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