Столичный завод окон и дверей за полгода участия в нацпроекте перестроил бизнес-процессы

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За полгода участия в национальном проекте «Производительность труда» столичный завод по производству окон и дверей ДОК-3 сумел модернизировать бизнес-процессы компании. Об этом в среду, 28 декабря, рассказала руководитель Регионального центра компетенций Москвы Евгения Гемма.

— За шесть месяцев участия в нацпроекте производителю окон удалось полностью перестроить производственные и бизнес процессы в компании. Эксперты и представители компании сделали упор на снижение времени реализации процессов, внедрение единых стандартов работы и корректировку маршрутов перемещений, — отметила она.

Так, эффективная организация рабочего пространства позволила полностью исключить потерю времени на поиск необходимых материалов. А перестановка оборудования устранила лишние перемещения рабочих по заводу.

Также более 19 человек обучились методике бережливого производства. На данный момент обучение продолжается в онлайн формате, заключила Гемма.

ДОК-3 в рамках реализации нацпроекта увеличил выпуск пластиковых окон на 30 процентов. Также производитель смог уменьшить сроки изготовления одной партии из 10 штук готовых окон с шести до четырех часов.