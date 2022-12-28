Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичный завод окон и дверей за полгода участия в нацпроекте перестроил бизнес-процессы

Лейла Алиева
Город
Столичный завод окон и дверей за полгода участия в нацпроекте перестроил бизнес-процессы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За полгода участия в национальном проекте «Производительность труда» столичный завод по производству окон и дверей ДОК-3 сумел модернизировать бизнес-процессы компании. Об этом в среду, 28 декабря, рассказала руководитель Регионального центра компетенций Москвы Евгения Гемма.

— За шесть месяцев участия в нацпроекте производителю окон удалось полностью перестроить производственные и бизнес процессы в компании. Эксперты и представители компании сделали упор на снижение времени реализации процессов, внедрение единых стандартов работы и корректировку маршрутов перемещений, — отметила она.

Так, эффективная организация рабочего пространства позволила полностью исключить потерю времени на поиск необходимых материалов. А перестановка оборудования устранила лишние перемещения рабочих по заводу.

Также более 19 человек обучились методике бережливого производства. На данный момент обучение продолжается в онлайн формате, заключила Гемма.

ДОК-3 в рамках реализации нацпроекта увеличил выпуск пластиковых окон на 30 процентов. Также производитель смог уменьшить сроки изготовления одной партии из 10 штук готовых окон с шести до четырех часов.

Нацпроекты Москва заводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте