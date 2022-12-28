Россияне рассказали, какие блюда должны быть на новогоднем столе

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Аналитики провели опрос и выяснили, какие блюда обязательно будут на новогоднем столе у россиян.

Так, 68 процентов респондентов планируют приготовить оливье, 21 процент — поставят на стол селедку под шубой.

Также неотъемлемыми атрибутами новогоднего стола россияне назвали шампанское, колбасные нарезки, сырные тарелки, мандарины.

Многие респонденты отметили, что планируют готовить жаркое из птицы — курицы, утки и гуся (47 процентов). В качестве гарнира чаще всего называли картофель и свежие овощи, передает RT.

Что касается алкогольных напитков, то россияне чаще всего покупают водку, коньяк, виски и ром.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина рассказала, что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две-три ложки.