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Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ

Полина Долганова
Общество
Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января системы гарантирования прав участников добровольческих пенсионных программ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 28 декабря.

Система страхования в случае банкротства Негосударственного пенсионного фонда или лишения его лицензии создается на базе Агентства по страхованию вкладов.

Компенсации планируется выплачивать из фонда гарантирования пенсионных резервов. Его будут пополнять из взносов НПФ и некоторых других ведомств.

В том случае, если владелец счета не ведет накопление средств, он получит компенсацию в размере до 1,4 миллиона рублей. Если он уже начал получать со счета пенсионные выплаты, он получит выплату пенсии в текущем размере, однако она не должна вдвое превышать размер соцпенсии по старости, говорится в документе.

В 2023 году статус пенсионера могут получить лишь те россияне, у которых есть соответствующие льготы. Об этом сообщила доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт напомнила, что в период с 2019 до 2022 год выход на пенсию осуществлялся ежегодно. Для оставшегося переходного периода, который продлится до 2028 года, власти скорректировали график.

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