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Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 2023 года

Лейла Алиева
В мире
Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 2023 года
Фото: Pixabay

С 1 января Германия возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО численностью в 11,5 тысячи человек. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе НАТО.

— В воскресенье (1 января 2023 года) Германия примет командование военным подразделением НАТО наиболее высокой готовности, переведя тысячи своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней, — говорится в сообщении.

Группировку повышенной готовности, входящую в состав Сил быстрого реагирования НАТО, создали в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России. А после начала спецоперции на Украине НАТО развернула отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии.

По словам официального представителя альянса Оана Лунгеску, такая мера была принята для защиты своей территории, передает ТАСС.

О появлении в следующем году сил быстрого реагирования Евросоюза заявил в начале декабря председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Численность такой группировки составит до пяти тысяч человек.

Германия НАТО
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