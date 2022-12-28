Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жительница Екатеринбурга, задушившая троих детей из-за «вселившихся бесов», частично признала вину

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Екатеринбурга, задушившая троих детей из-за «вселившихся бесов», частично признала вину
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Женщина, которая задушила троих своих детей из-за «вселившихся бесов», частично признала свою вину. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Жительница Екатеринбурга рассказала, что перед совершением преступления она принимала наркотики.

— Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина, — сообщил корреспонденту РИА Новостей адвокат подозреваемой Олег Грязютин.

Также правозащитник сообщил, что горе-мать частично признала свою вину, но она регулярно меняет свои показания.

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на улице Бажова в городе Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 декабря. По версии следствия, подозреваемая задушила двоих своих сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Свой поступок женщина объяснила тем, что в детей «вселился дьявол».

Женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что соседи и знакомые всегда считали семью благополучной.

Екатеринбург Смерть Дети Наркотики Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте