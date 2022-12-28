Жительница Екатеринбурга, задушившая троих детей из-за «вселившихся бесов», частично признала вину

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Женщина, которая задушила троих своих детей из-за «вселившихся бесов», частично признала свою вину. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Жительница Екатеринбурга рассказала, что перед совершением преступления она принимала наркотики.

— Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина, — сообщил корреспонденту РИА Новостей адвокат подозреваемой Олег Грязютин.

Также правозащитник сообщил, что горе-мать частично признала свою вину, но она регулярно меняет свои показания.

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на улице Бажова в городе Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 декабря. По версии следствия, подозреваемая задушила двоих своих сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Свой поступок женщина объяснила тем, что в детей «вселился дьявол».

Женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что соседи и знакомые всегда считали семью благополучной.