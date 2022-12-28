Стало известно время и место прощания с журналистом Владимиром Лускановым

Фото: Youtube / Домжур. Школа имени Владимира Мезенцева

Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Российский журналист Владимир Лусканов скончался на 68-м году жизни. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Его похороны пройдут 30 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище, сообщает телеканал «Культура».

Напомним, что трагедия случилась минувшей ночью, причины смерти на данный момент неизвестны.

Владимир Лусканов родился 14 июня 1955 года. Он начал свой путь в журналистике еще в 1982 году, сразу после обучения на факультете международной журналистики в МГИМО. Он занимал должность корреспондента в Абхазии и освещал вооруженные конфликты на ее территории.

В 1995 году журналист получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший репортер» за материалы из Чечни. Кроме того, он вел свои авторские рубрики о первой российско-чеченской войне. За свою профессиональную деятельность Лусканов получил большое количество наград.

Журналист участвовал в создании «Вести-Москва» на РТР. С 2013 года он возглавлял информационное вещание канала «Культура».