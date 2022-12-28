Почти 400 столичных школьников приняли участие в форсайт-сессиях

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Москва, Ленинградский проспект, 49 Карта всех событий

В форсайт-сессии «Москва 2030», где под руководством наставников дети разрабатывали проекты по актуальным направлениям, приняли участие 399 учащихся предпрофессиональных классов столичных школ. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

В рамках мероприятия школьники поделились на пять команд, которые должны были разработать новые социально значимые и технологические проекты для улучшения качества жизни горожан. После этого за семь минут необходимо было представить его и рассказать о перспективах идеи.

— Прогнозирование — это огромный вклад и в свое будущее, и в будущее нашего города. Если ребята понимают, какие задачи перед ними стоят, над чем им нужно работать, что полезно городу, что принесет ему пользу, то они при выходе из школы, а затем и по окончании вуза обязательно займут актуальное место в экономике нашего города, — отметила начальник управления координации государственных программ и региональных проектов Департамента образования и науки города Москвы Мария Обуховская.

На форсайт-сессии участники обсудили аддитивные технологии, экономику в BANI-мире, развитие человеческого капитала в образовании, кадровую политику, а также создание комфортной и доступной городской среды.

Накануне прошла церемония награждения финалистов Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. По итогам отборочного и основного этапов в финал прошли 50 сильнейших участников, которые решали задачи по машинному обучению, среди них — ученики столичных школ.