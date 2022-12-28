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Психолог рассказал, как сохранить новогоднее настроение, если приходится работать с 1 по 9 января

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог рассказал, как сохранить новогоднее настроение, если приходится работать с 1 по 9 января
Фото: Pixabay

Есть люди, которые работают с 31 декабря по 9 января. Как при этом сохранить новогоднее настроение, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Чаще всего сотрудникам предлагают отработать новогодние праздники за дополнительные выплаты, поэтому не стоить забывать об этом бонусе. С помощью дополнительных выплат можно реализовать собственные цели. Возможно, продуктивные январские выходные помогут воплотить в жизнь собственный проект.

Помимо этого, по мнению эксперта, праздники — это самое время для переосмысления своей деятельности. Человеку стоит оценить свое нынешнее положение и продумать, как сделать так, чтобы следующий Новый год прошел веселее и насыщеннее, передает «Радио 1».

До этого тренер Наталья Рассадина посоветовала не забывать про активный отдых на новогодних каникулах.

Работа Новый год Психология
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