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В Венгрии заявили о возможном пересмотре антироссийских санкций

Георгий Соланович
В мире
В Венгрии заявили о возможном пересмотре антироссийских санкций
Фото: Pixabay

Венгрия в результате национальной консультации может получить мандат на продвижение дискуссии о пересмотре санкций против России, заявил в среду, 28 декабря, советник премьер-министра страны Балаж Орбан в интервью изданию Index.

По его словам, антироссийские санкции действуют на протяжении восьми–десяти месяцев, и сейчас возникает необходимость обсудить, какие рестрикции оказывают желаемый эффект, а какие нет.

Отмечается, что в национальной консультации приняли участие уже 1,363 миллиона из 10 миллионов жителей Венгрии.

Венгрия во время встречи постпредов стран Евросоюза, которая прошла 7 декабря, выступила против нового пакета антироссийских санкций. Она также выступила против увеличения размеров европейского фонда, средства которого уходят на поддержку Украины.

После этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт должен быть готов к серьезным нападениям со стороны Европейского союза, потому что «Брюссель и либеральная машина пропаганды» не избирательны в средствах и используют против страны все виды шантажа.

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