Газпром установит новый рекорд суточных поставок газа в Китай

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Объемы поставок российского газа в Китай в перспективе могут достичь 100 миллиардов кубометров в год. Об этом в среду, 28 декабря, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в рамках селекторного совещания.

— Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7 процента. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай, — отметил он.

В скором времени общий объем экспорта российского газа в Китай будет равен 48 миллиардов кубометров в год, что на 90 миллиардов кубометров меньше, чем было поставлено в Европу в прошло году. Отметка в 100 миллиардов кубометров, по словам Миллера, включает в себя экспортный транзитный газопровод через Монголию.

При этом строительство инфраструктуры пока не стартовало и может начаться в 2024 году, добавил глава холдинга в своем выступлении.

9 декабря компания уже установила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай через трубопровод «Сила Сибири», которые были превышены на 16,4 процента.