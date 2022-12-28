Лавров: США по дипканалам заявили о нежелании напрямую воевать с Россией

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Соединенные Штаты по дипломатическим каналам заявили, что не будут воевать с Россией напрямую, а также не собираются направлять на Украину специалистов в связи с поставками зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в среду, 28 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Нам достаточно пространно объясняли, что этого (отправки специалистов США на Украину — прим. «ВМ») не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию, — сказал Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Как считает экс-офицер американской разведки Скотт Риттер, военно-политическое руководство США поставит Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что решение о поставках США комплексов Patriot на Украину способствует затягиванию конфликта. Он уточнил, что стороны, которые противостоят России, говорят, «что это якобы оборонительное оружие».