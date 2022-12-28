Spectator: Байден сделал ошибку, пообещав Украине вступление в НАТО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил ошибку, пообещав в 2021 году возможное вступление Украины в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил обозреватель Spectator Роберт Сервис в среду, 28 декабря.

— Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя (украинского президента Владимира. — прим. «ВМ») Зеленского, — написал он.

Сервис добавил, что уже в тот момент стала очевидной негативная реакция России насчет подобного исхода. Однако западные политики решили проигнорировать данный факт и не предприняли мер для разрядки ситуации, передает РИА Новости.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита Зеленского. По его словам, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.

23 декабря обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что во время встречи в Вашингтоне между Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникло недопонимание относительно будущего Украины. По его словам, визит украинского лидера был военным саммитом.