Глава СК поручил доложить об обстоятельствах травмирования генерала МЧС упавшим льдом

Фото: СК РФ

Москва, Инициативная улица Карта всех событий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах схода льда с крыши дома в Москве, в результате которого пострадал директор Департамента управления МЧС России Анатолий Елизаров. Об этом сообщили в пресс-службе СК в среду, 28 декабря.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Инициативной улице днем в среду. В момент, когда Елизаров проходил мимо нежилого дома, на него со второго этажа упал большой кусок льда. Мужчина пострадал и был госпитализирован.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить об установленных обстоятельствах. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что столичная прокуратура начала проведение проверки по факту падения льда с крыши, из-за которого пострадал человек. Целью проверки является установление ответственных за очистку крыши дома от снега.