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Лавров: прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают

Юлия Курганова
В мире
Лавров: прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают
Фото: МИД РФ

Если и когда РФ вернется к совместной работе с Западом, то идти она будет на новых началах, прежние подходы больше не работают. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, потому что прежние подходы больше не работают, — заявил он в интервью РИА Новости.

Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты ее работы к нулю. Такое мнение 28 декабря высказал Сергей Лавров. Он отметил, что организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, однако последние годы она находится в глубоком кризисе.

Киевский режим пытается еще глубже втащить США и других членов НАТО в конфликт на Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с РФ. Об этом заявил 27 декабря Сергей Лавров. По его словам, достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территорию Польши.

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