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Политика Соединенных Штатов в отношении Украины является «чистым злом». Такое мнение высказал офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер. Он заявил, что позиция Вашингтона в отношении поддержки Киева не только не приносит пользы, но и действует во вред Украине.

— Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть, которую мы постоянно называем своими друзьями, — сказал офицер.

По его словам, целью подобной политики является нанесение ущерба РФ, но никак не реальная поддержка Украины.

— США реализуют извращенную фантазию Линдси Грэма (американский сенатор — прим. «ВМ»), «борьбы до последнего украинца», — подчеркнул Риттер в интервью Youtube-каналу The Left Lens.

Он добавил, что политика Америки по поддержке Украины — «определение зла», а люди, которые ее реализуют — его пособники.

Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 28 декабря сказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.