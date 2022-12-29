Пленных российских солдат заставляли давать показания против соратника Кадырова

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские военные заставляли российских пленных солдат давать ложные показания против депутата Государственной думы Адама Делимханова, который является соратником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.

— СБУшники часто ко мне приходили и задавали одни и те же вопросы. Как-то они пришли, показали четыре фото, и сказали: «Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи. Расскажи про этого чеченского депутата, что ты его видел в Мариуполе», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Филип позже понял, что речь идет о Делимханове. По его словам, СБУ нужно было от него письменное подтверждение того, что депутат в сопровождении охраны был в Мариуполе. Российский боец признался, что возможности отказаться от показаний у него не было, и он на камеру показал на снимок Делимханова, который обозначила СБУ.

27 декабря Кадыров заявил, что ВСУ несут серьезные потери среди личного состава и по этой причине вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами. Последние дни, по его словам, для украинских войск и подразделений НАТО выдались «крайне насыщенными» на не очень хорошие события.