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Прокуроры Международного уголовного суда (МУС), которые прибыли на Украину, требовали от пленных из Донецкой народной республики дать показания против России. Об этом сообщил вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.

— Из Европы приехали два прокурора МУС в Гааге и один переводчик, чтобы судить Российскую Федерацию и людей. Они сказали: «Вы будете давать показания?» Я сказал, что да, буду, но у меня есть адвокат, и я сначала с ним поговорю. После этого они замолчали и уже никаких вопросов мне не задавали, так как поняли, что у меня платный адвокат. У них сразу руки опустились, — рассказал он.

Филип добавил, что прокуроров интересовала информация для организации суда по якобы совершенным преступлениям российских военнослужащих. Он сообщил, что ему было предложено выступить в суде в Гааге, также пообещали предоставить защиту, но после процесса он должен был бы отбывать наказание на Украине. Каждого военнослужащего ДНР, ЛНР и Крыма, который попал в плен, Украина осуждает как участника незаконного вооруженного формирования, передает РИА Новости.

Также Филип сообщил, что украинские военные заставляли российских пленных солдат давать ложные показания против депутата Государственной думы Адама Делимханова, который является соратником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.