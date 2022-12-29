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Французский политик Филиппо назвал «полным бредом» программу ЕС по поддержке Украины

Юлия Курганова
В мире
Французский политик Филиппо назвал «полным бредом» программу ЕС по поддержке Украины
Фото: shutterstock

Политик из Франции, бывший вице-председатель Национального фронта и лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новая программа финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза является «полным бредом».

— Через несколько дней, с 1 января 2023 года, Евросоюз будет ежемесячно направлять президенту Украины Владимиру Зеленскому 1,5 миллиарда евро! В течение всего года! То есть 300 миллионов заплатит только Франция! Вы понимаете, что это полный бред?! Остановитесь! — возмутился он в соцсети Twitter, передает ТАСС.

24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что мир на Украине зависит от решений правительства США. По его словам, Киев сможет продолжать военные действия до того времени, пока американское руководство будет поддерживать их с финансовой точки зрения и передавать различные виды вооружения.

До этого Орбан заявлял, что европейские страны могут оказаться в долговой яме, если будут непродуманно поддерживать Украину.

Политика Украина Евросоюз (ЕС) Франция
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