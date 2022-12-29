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На северо-западе столицы, в районе Щукино, произошел пожар в квартире жилого дома. В результате погиб один человек.

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в Российской Федерации. Такое мнение высказал американский журналист Джек Мерфи.

Если и когда РФ вернется к совместной работе с Западом, то идти она будет на новых началах, прежние подходы больше не работают. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украинские военные заставляли российских пленных солдат давать ложные показания против депутата Государственной думы Адама Делимханова, который является соратником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.

Хакер из группировки RaHDit сообщил, что жители России потеряли сотни миллионов рублей из-за мошеннических звонков с Украины. Он рассказал, что колл-центры злоумышленников на Украине продолжают работать до сих пор.