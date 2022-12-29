Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов рассказал о реорганизации неэффективно используемого участка в ТиНАО

Лейла Алиева
Город
Ефимов рассказал о реорганизации неэффективно используемого участка в ТиНАО
Фото: Пресс-служба
Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой Карта всех событий

В рамках программы комплексного развития территорий в поселении Сосенском Новомосковского административного округа реорганизуют неэффективно используемый участок. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок общей площадью 3,5 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига недалеко от станции метро «Коммунарка». В рамках комплексного развития там построят общественно-деловые объекты, где появится около 300 рабочих мест, — рассказал он.

Инвестиции в проект составят два миллиарда рублей, а эффект в бюджет города ожидается в 99 миллионов рублей в год. В настоящее время территорию занимают складские помещения и стоянка спецтехники.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участке в Сосенском планируется возвести торгово-развлекательный комплекс, парикмахерскую, ателье, магазины, а также технопарк.

Еще один неэффективно используемый участок, который планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий, расположен в Южном Бутове. На территории вдоль 1-й Горловской улицы будут возведены общественно-деловые кварталы, в которых разместятся офисы, объекты торговли и общественного питания.

Строительство Новая Москва Владимир Ефимов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте