Ефимов рассказал о реорганизации неэффективно используемого участка в ТиНАО

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Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой Карта всех событий

В рамках программы комплексного развития территорий в поселении Сосенском Новомосковского административного округа реорганизуют неэффективно используемый участок. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок общей площадью 3,5 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига недалеко от станции метро «Коммунарка». В рамках комплексного развития там построят общественно-деловые объекты, где появится около 300 рабочих мест, — рассказал он.

Инвестиции в проект составят два миллиарда рублей, а эффект в бюджет города ожидается в 99 миллионов рублей в год. В настоящее время территорию занимают складские помещения и стоянка спецтехники.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участке в Сосенском планируется возвести торгово-развлекательный комплекс, парикмахерскую, ателье, магазины, а также технопарк.

Еще один неэффективно используемый участок, который планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий, расположен в Южном Бутове. На территории вдоль 1-й Горловской улицы будут возведены общественно-деловые кварталы, в которых разместятся офисы, объекты торговли и общественного питания.