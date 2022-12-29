Ефимов рассказал о реорганизации неэффективно используемого участка в ТиНАО
В рамках программы комплексного развития территорий в поселении Сосенском Новомосковского административного округа реорганизуют неэффективно используемый участок. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Участок общей площадью 3,5 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига недалеко от станции метро «Коммунарка». В рамках комплексного развития там построят общественно-деловые объекты, где появится около 300 рабочих мест, — рассказал он.
Инвестиции в проект составят два миллиарда рублей, а эффект в бюджет города ожидается в 99 миллионов рублей в год. В настоящее время территорию занимают складские помещения и стоянка спецтехники.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участке в Сосенском планируется возвести торгово-развлекательный комплекс, парикмахерскую, ателье, магазины, а также технопарк.
Еще один неэффективно используемый участок, который планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий, расположен в Южном Бутове. На территории вдоль 1-й Горловской улицы будут возведены общественно-деловые кварталы, в которых разместятся офисы, объекты торговли и общественного питания.