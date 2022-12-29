Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подмосковный торговый центр «Мега Химки» возобновил свою работу после произошедшего пожара в магазине OBI. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра в четверг, 29 декабря.

— Хотим тебя порадовать! Ура! С 29 декабря «Мега Химки» вновь открыты! Мы провели все необходимые проверки и убедились, что «Мега» полностью безопасна для посещения, — говорится в сообщении.

Торговый центр 29 и 30 декабря будет работать с 10:00 до 00:00. 31 декабря посетить магазин можно с 10:00 до 20:00, а 1 января ТЦ начнет работу с 12:00 и будет открыт до 23:00. С 2 января — в обычном режиме.

Помимо этого, некоторые магазины, подземная парковка и внутренняя детская площадка будут временно закрыты. Ограничения коснутся таких торговых точек, как «Спортмастер», SUNLIGHT, KANZLER, Baskin-Robbins, Acoola и так далее, отметили в пресс-службе.

ТЦ «Мега Химки» приостановил свою работу после пожара в гипермаркете OBI утром 9 декабря. В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».