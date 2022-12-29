Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Торговый центр «Мега Химки» возобновил свою работу

Александр Афонин
Общество
Торговый центр «Мега Химки» возобновил свою работу
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подмосковный торговый центр «Мега Химки» возобновил свою работу после произошедшего пожара в магазине OBI. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра в четверг, 29 декабря.

— Хотим тебя порадовать! Ура! С 29 декабря «Мега Химки» вновь открыты! Мы провели все необходимые проверки и убедились, что «Мега» полностью безопасна для посещения, — говорится в сообщении.

Торговый центр 29 и 30 декабря будет работать с 10:00 до 00:00. 31 декабря посетить магазин можно с 10:00 до 20:00, а 1 января ТЦ начнет работу с 12:00 и будет открыт до 23:00. С 2 января — в обычном режиме.

Помимо этого, некоторые магазины, подземная парковка и внутренняя детская площадка будут временно закрыты. Ограничения коснутся таких торговых точек, как «Спортмастер», SUNLIGHT, KANZLER, Baskin-Robbins, Acoola и так далее, отметили в пресс-службе.

ТЦ «Мега Химки» приостановил свою работу после пожара в гипермаркете OBI утром 9 декабря. В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

Химки продавцы Открытие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте