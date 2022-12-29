Московский территориальный строительный каталог пополнили почти 300 новыми позициями

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Комплексная система информационной поддержки, а также стимулирования внедрения современной и качественной строительной продукции в столице пополнилась новыми наименованиями. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, сертифицированную продукцию и результаты исследований можно найти в открытом доступе в Московском территориальном строительном каталоге (МГТСК). Он содержит в себе свыше 3,8 тысячи позиций, 363 из которых имеют инновационное назначение. В этом году список пополнило 291 новое наименование.

— Инновационность продукции подтверждается положительным заключением экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям нашего департамента, — отметил Левкин.

Использование продукции из строительного каталога способствует исключению контрафакта и фальсификата и обеспечивает качество и безопасность городских объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Практика цифровизации закупок для столичных строек успешно тиражируется в других регионах страны. Российская разработка собирает заявки на материалы, отправляет запросы поставщикам, занимается обработкой счетов и так далее.