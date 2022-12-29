Силуанов: Инфляция в России по итогам года составит около 12 процентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

По итогам 2022 года инфляция в России составит около 12 процентов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг, 29 декабря.

— Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12 процентов. Хотя ожидания изначально были гораздо выше, — отметил он.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в этом году должна составить 12,4 процента, передает РИА Новости.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прогнозы Вашингтона и Брюсселя, согласно которым экономика России достигнет инфляции в 100 процентов, а уровень ВВП упадет на 25 процентов, провалились. По его словам, несмотря на введение более чем 13 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель России доказали свою эффективность.

Аналогичное заявление накануне сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, негативные прогнозы в отношении российской экономики, которые были даны многими экспертами и западными аналитиками, не воплотились в жизнь.