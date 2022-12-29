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Экстрасенс Розанов рассказал, кому улыбнется удача в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Экстрасенс Розанов рассказал, кому улыбнется удача в 2023 году
Фото: shutterstock

Экстрасенс и парапсихолог Валерий Розанов, рассказал, какие знаки зодиака станут баловнями судьбы в 2023 году.

Символом будущего года станет Черный Водяной Кролик, по восточному календарю он считается едва ли не самым счастливым знаком. Новый год будет радостным для Дев, Весов, Стрельцов и Скорпионов.

— Проблемы останутся в прошлом. Вы разом решите все материальные трудности, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Кроме того, удача в 2023 году улыбнется тем, к кому в Новом году прибьется кошка. Розанов советует не прогонять животное, а забрать его к себе.

Также для привлечения удачи нужно всегда носить с собой фиолетовый цвет. Можно на изнанку одежды нашить лоскутки или сделать там несколько стежков фиолетовой ниткой.

До этого астролог Татьяна Орлова сообщила, что в западной и центральной частях России во время боя курантов Луна будет находиться в знаке Тельца, поэтому лучше всего загадывать романтические желания, а также связанные с материальным успехом и удовольствиями, передает издание «Невские новости».

Астролог Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты. Особенно это касается финансового потока.

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