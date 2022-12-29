Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Пестерев подчеркнул, что пандемия коронавируса не закончилась

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Пестерев подчеркнул, что пандемия коронавируса не закончилась
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Всех пассажиров, прибывающих из Китая в Италию, обяжут сдавать тест на коронавирус. Распоряжение подписал глава минздрава республики Орацио Скиллачи. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал, что в решении итальянских властей нет предвзятости, потому что об окончании пандемии не заявляло еще ни одно государство.

— О конце пандемии никто не объявлял, в странах централизованно не говорили о том, что они полностью перестали регистрировать случаи новых заражений, — отметил он в комментарии каналу 360.

Пестерев отметил, что вирус трансформировался со временем. В настоящее время заражается гораздо меньше людей, большинство переносит болезнь легко.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6146 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализированы были 1065 человек, что на 4,3 процента меньше, чем днем ранее, передает издание argumenti.ru.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

Здоровье Врачи Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте