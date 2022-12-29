Китайский журналист назвал преимущество российской армии перед ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Россия одерживает победу в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя их беспилотники. Об этом написал обозревать Габриэль Онрада для статьи в Asia Times.

Согласно отчету британского Королевского объединенного института оборонных исследований, почти 90 процентов украинских БПЛА были сбиты российскими военными. Это побудило Киев попросить у США и НАТО дополнительные беспилотники.

— Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести, — отмечается в материале.

Таким образом, ВС РФ ликвидировали разведывательные преимущества украинской артиллерии, позволявшие наносить весомые удары в начале спецоперации.

В начале ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. При этом он назвал ложной информацию о поставках в РФ иранских баллистических ракет.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему России выгодно сотрудничество с Ираном. Политолог Сергей Маркелов в свою очередь перечислил факторы, которые повлияли на «перезагрузку» отношений с Ираном.