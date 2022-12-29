Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вопрос о том, защищены ли крупные российские города и Москва от атак украинских беспилотников, необходимо задавать представителям других ведомств. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я все-таки переадресую вас в другие ведомства, — цитирует его РИА Новости.

До этого на территории Энгельского района Саратовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в связи с этим на территории региона был ликвидирован неопознанный объект. Губернатор области Роман Бусаргин добавил, что угрозы для безопасности жителей нет. Позже стало известно, что экстренные службы региона проверяют сообщения о возможных взрывах в Энгельсе.

Помимо этого, Песков заявил, что президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзинпином двусторонние отношения. Начало диалога будет публичным, а после этого переговоры перейдут в закрытый формат. В рамках конференции лидеры обсудят российско-китайские отношения, а также острые региональные проблемы. При этом обсуждение будет носить стратегический характер партнерства.