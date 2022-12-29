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«Не имеют аналогов»: Путин назвал уникальными новые российские атомные ракетоносцы

Араз Салехов
Политика
«Не имеют аналогов»: Путин назвал уникальными новые российские атомные ракетоносцы
Фото: Пресс-служба Совфеда

У атомных ракетоносцев российского производства нет аналогов во всем мире по ряду параметров. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал президент России Владимир Путин.

— Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной судостроительной корпорации — конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш». Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, — цитирует главу государства «Известия».

Накануне российский лидер в онлайн-режиме запустил процесс производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области. Президент выразил благодарность всем специалистам, которые принимали участие в создании нового предприятия. Открытие завода, как считает Путин, позволит укрепить промышленный суверенитет России.

В пятницу, 23 декабря, глава РФ посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в Туле. Данное предприятие занимается выпуском высокоточного оружия и различных систем вооружения. Путин осмотрел сборочные цеха тяжелых боевых машин и легкобронированной техники, а также цех механообработки.

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