Сенатор Святенко: Работа социально ориентированных организаций Москвы охватывает все возрастные группы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Благодаря поддержке социально ориентированных организаций в каждом районе столицы появляются центры активности. Об этом сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко в четверг, 29 декабря.

— В этом году новые помещения получили советы ветеранов, муниципальные культурные и спортивные организации, культурно-досуговые центры. 124 новых площадки стали центрами активности в своих районах, в них постоянно кипит жизнь, — отметила она.

Социально ориентированные организации таким образом поддерживают старшее поколение, способствуют развитию творческих и спортивных способностей, распространяют здоровый образ жизни, а также патриотическое воспитание, передает агентство городских новостей «Москва».

В этом году столичный департамент городского имущества передал социально ориентированным организациям 124 нежилых помещения. Так, 31 помещение общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров получили управы районов для организации работы с ветеранами, а спортивно-досуговым и культурным центрам выделили 72 помещения общей площадью 9,1 тысячи «квадратов».