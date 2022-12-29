Эксперт рассказал, как не потерять способность испытывать эмоции

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Основатель школы эмоционального развития Илья Шубочкин рассказал, как избежать того, чтобы стать бесчувственным.

— Каждая эмоция в отдельности может казаться опасной и плохой, но вместе они делают нашу жизнь краше и интереснее, — пояснил Шубочкин в комментарии «Радио 1».

Специалист отметил, что нужно соблюдать три простых правила. Так, нужно понимать, что эмоции — это естественный процесс.

Плохих эмоций не бывает, ведь негативные также защищают наш организм, благодаря им происходит развитие человека. Стоит помнить, что эмоции непостоянны, они проходят.

Любая эмоция длится от нескольких секунд до нескольких минут, поэтому не нужно переживать о том, что это причинит какой-то вред. Эксперт подчеркнул, что эмоции нужно полюбить.

Также психолог Валерий Гут посоветовал при расставании с любимым человеком не сдерживать негативные эмоции и слезы, поскольку последние являются одним из самых эффективных способов избавиться от боли и тоски, передает ФАН.

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