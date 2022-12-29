Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт рассказал, как не потерять способность испытывать эмоции

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, как не потерять способность испытывать эмоции
Фото: shutterstock

Основатель школы эмоционального развития Илья Шубочкин рассказал, как избежать того, чтобы стать бесчувственным.

— Каждая эмоция в отдельности может казаться опасной и плохой, но вместе они делают нашу жизнь краше и интереснее, — пояснил Шубочкин в комментарии «Радио 1».

Специалист отметил, что нужно соблюдать три простых правила. Так, нужно понимать, что эмоции — это естественный процесс.

Плохих эмоций не бывает, ведь негативные также защищают наш организм, благодаря им происходит развитие человека. Стоит помнить, что эмоции непостоянны, они проходят.

Любая эмоция длится от нескольких секунд до нескольких минут, поэтому не нужно переживать о том, что это причинит какой-то вред. Эксперт подчеркнул, что эмоции нужно полюбить.

Также психолог Валерий Гут посоветовал при расставании с любимым человеком не сдерживать негативные эмоции и слезы, поскольку последние являются одним из самых эффективных способов избавиться от боли и тоски, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у многих людей нет новогоднего настроения и что делать, чтобы оно появилось.

Здоровье Эксперты Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте