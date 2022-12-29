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Дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из страйкбольного пистолета в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из страйкбольного пистолета в Подмосковье
Фото: МВД Медиа
Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино, Южная улица Карта всех событий

По факту стрельбы по автобусам из страйкбольного пистолета в подмосковном поселке Дрожжино возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, действия задержанного злоумышленника классифицированы как «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Молодой человек 1997 года рождения, находясь в квартире на Южной улице, из окна расстрелял из страйкбольного пистолета несколько автобусов. В результате у трех машин были разбиты стекла. Среди граждан пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции злоумышленника задержали и изъяли пистолет.

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