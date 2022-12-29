Американский профессор Уолт: США недооценили угрозу провала на Украине в 2023 году

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Соединенные Штаты недооценили угрозу провала на Украине в 2023 году, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy.

— Я обеспокоен тем, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год (президент России — прим. «ВМ») Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе, — сказал Уолт.

По его словам, наиболее вероятный сценарий на Украине в следующем году — тупиковая ситуация, в которой ни одна из сторон не сможет добиться значительных успехов на поле боя. ВСУ при этом, заключил профессор, в ходе столкновений понесут большие потери.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его словам, в данный момент для украинской армии напряжена обстановка в районах Артемовска и Кременной.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске штурмовых групп ВСУ в район Кременной из-за потерь.