Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский профессор Уолт: США недооценили угрозу провала на Украине в 2023 году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский профессор Уолт: США недооценили угрозу провала на Украине в 2023 году
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты недооценили угрозу провала на Украине в 2023 году, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy.

— Я обеспокоен тем, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год (президент России — прим. «ВМ») Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе, — сказал Уолт.

По его словам, наиболее вероятный сценарий на Украине в следующем году — тупиковая ситуация, в которой ни одна из сторон не сможет добиться значительных успехов на поле боя. ВСУ при этом, заключил профессор, в ходе столкновений понесут большие потери.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его словам, в данный момент для украинской армии напряжена обстановка в районах Артемовска и Кременной.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске штурмовых групп ВСУ в район Кременной из-за потерь.

Украина Мнения Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте