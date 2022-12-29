Выставка плюшевых медведей откроется в Дарвиновском музее осенью 2023 года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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В начале ноября 2023 года в Государственном Дарвиновском музее пройдет открытие выставки коллекционных плюшевых медведей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Специально к Дню плюшевого мишки Дарвиновский музей открывает масштабную выставку коллекционных плюшевых медведей с удивительной биографией. Среди них есть ровесники Елизаветы II и «Титаника», любимый мишка Мистера Бина, знаменитая «девочка Тедди» — предмет охоты коллекционеров — и другие раритеты из частных коллекций, — говорится в сообщении.

Как уточняется, она начнется 3 ноября 2023 года и продлится вплоть до 14 января 2024 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно об открытии выставки о французском и итальянском искусстве в начале 2023 года в ГМИИ. Уточняется, что одна из выставок получит название «Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко», она расположится в 17-м зале. Там гости смогут увидеть все шесть произведений Бернардо Беллотто.

Помимо этого, на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» стартовала выставка дизайнерских елей. Всего на выставке представлено 15 дизайнерских деревьев.