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Прокуратура контролирует расследование смерти ребенка в результате пожара на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура контролирует расследование смерти ребенка в результате пожара на севере Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, улица 800-летия Москвы, 11к10 Карта всех событий

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств смерти ребенка во время пожара в квартире жилого дома на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, после тушения возгорания пожарные обнаружили тело мальчика 2016 года. Выяснение обстоятельств его смерти ведомство поставило на контроль.

— Помимо этого, для координации работы сотрудников правоохранительных органов на место происшествия прибыл заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Наиль Латыпов, — сказала Нефедова.

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире на первом этаже жилого дома № 11, корпус 10 по улице 800-летия Москвы. Горели личные вещи и мебель, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате пожара погиб ребенок, еще один человек пострадал.

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