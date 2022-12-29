Новая любовь и знакомства: астролог рассказала, что принесет ретроградный Меркурий

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Астролог Юлия Урусэль рассказала, что ретроградность Меркурия в ближайшее время будет оказывать влияние на настроение людей.

Однако внутренний баланс поможет всем сдерживать эмоции и пережить этот сложный период. По словам специалиста по звездному небу, даже в ретроградном положении планета сможет осчастливить большое количество людей из-за аспекта с Венерой.

Это положение космических тел может подарить всем новую любовь и интересные знакомства. Специалист рекомендовала в Telegram-канале всем больше заниматься спортом и не употреблять алкоголь.

Согласно восточному гороскопу, 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Но это вовсе не означает, что праздничные наряды должны быть непременно в темных оттенках. Каким же должен быть образ в самую сказочную ночь в году, «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера Екатерины Добренковой.

Таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «ВМ» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям данного знака американские горки, но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно следует триумф.