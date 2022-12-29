GT: Драматическое представление Зеленского в США говорит об отчаянии Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский усердно пытается удержать конфликт в стране в центре внимания американской общественности. Об этом заявило издание Global Times в четверг, 29 декабря.

— Настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности, — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что «драматическое представление» Зеленского в Конгрессе США говорит об отчаянии Киева. При этом проблемы внутренней политики США отодвигают ситуацию на Украине на второй план.

В качестве примера в материале приводятся недавние промежуточные выборы, на которых Украина не попала даже в топ-10 главных вопросов на политической арене.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что визит украинского лидера в США был связан с тем, что тема Украины перестала быть актуальной в американской прессе.

По мнению специалиста, поставки оружия на Украину продолжатся как минимум до следующих выборов президента в 2024 году, так как это можно выгодно подать американским избирателям.