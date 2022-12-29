Двух фигурантов дела о хищении средств на госконтрактах арестовали в Москве

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Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу до 5 февраля 2023 года двух человек, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 декабря.

Обвиняемые, как уточняется, причастны к уголовному делу, возбужденного в отношении генерального директора фирмы ООО «СД Атриум» Татьяны Алябьевой. Она обвиняется в хищении 100 миллионов рублей по средствам заключения фиктивных договоров субподряда.

По ее версии, в апреле 2019-го и в октябре 2020 года между АО «Главное управление обустройства войск» и компанией, которой управляла Алябьева, были заключены договоры на реконструкцию многоквартирного дома на территории военной части в Иркутске, а также на строительство объектов в военном городке Ульяновска. В качестве аванса по договорам генподрядчик выплатил организации подозреваемой 400 миллионов рублей.

Алябьева после этого заключила фиктивные договоры субподряда и перевела подконтрольным юридическим лицам 100 миллионов рублей из выплаченного аванса. Деньги она присвоила себе и потратила их на личные цели.