Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Артемьева

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Незабываемые песни, симфонии, оратории, мелодии к фильмам и спектаклям снискали Эдуарду Николаевичу искреннюю любовь миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников, — отмечается в телеграмме.

Артемьев умер в возрасте 85 лет 29 декабря. Композитор был переведен в реанимационное отделение в начале декабря из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Композитор родился в Новосибирске в 1937 году. Широкую известность ему принесла работа в кино. Его знаковые песни — произведения из кинофильмов, композиции, возникшие на материале музыки кинолент, а также песни-баллады и песни-поэмы («Здравствуй, день!», «Воспоминание», «Костры рябин» и другие).