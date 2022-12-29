Зеленский запретил в украинских СМИ позитивное освещение действий России

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который усиливает контроль государства над средствами массовой информации и запрещает позитивное освещение действий России. Об этом свидетельствуют данные из электронной системы украинского парламента.

Новый закон расширяет полномочия Нацсовета по телевизионному и радиовещанию. Ведомство станет главным регулятором СМИ. Оно сможет направлять в редакции всех медиа обязательные для выполнения требования и штрафовать все виды массмедиа, передает ТАСС.

7 декабря Конституционный суд Украины освободил от должности троих судей. В СМИ подчеркнули, что подобный исход «устраивает офис президента», ведь в результате перестановок Зеленский может завести через парламент в суд своих представителей и «фактически установить полный контроль над этим органом».

До этого Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц, что нарушает одно из основных условий для вступления страны в ЕС. Отмена мониторинга будет распространяться на политически значимых лиц.