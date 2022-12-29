Путин подписал закон о снижении ставок и платежей по микрозаймам

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля следующего года максимальных размеров ставки по микрокредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 29 декабря.

Согласно документу, максимальный размер процентной ставки по микрозаймам со сроком возврата не более одного года снижается с 1 до 0,8 процента в день. Максимальное значение полной стоимости кредита и займа при этом уменьшается с 365 до 292 процентов годовых, а максимальная сумма всех платежей по ним — с 150 до 130 процентов от предоставленной суммы.

Кроме того, максимальное значение фиксируемой суммы платежей по микрозаймам, выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней, снижается вдвое.

Помимо этого, следует из закона, начисление процентов, штрафов и комиссий по микрозаймам прекращается, когда общая сумма платежей достигает 15 процентов от основной суммы.

Российские граждане стали чаще запрашивать рекордные суммы микрозаймов. Так, средняя запрашиваемая сумма в августе достигла в РФ уровня 24,8 тысячи рублей.

В то время как сами микрофинансовые компании готовы предложить заемщикам в среднем втрое меньше, сказано в исследовании экосистемы Unicom. «Вечерняя Москва» решила выяснить, стоит ли брать денежные средства в таких компаниях и чем опасны микрозаймы.