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МИД России высказался о новом правительстве Израиля во главе с Нетаньяху

Георгий Соланович
В мире
МИД России высказался о новом правительстве Израиля во главе с Нетаньяху
Фото: МИД РФ

Россия рассчитывает, что новое правительство Израиля, получившее доверие парламента страны 29 декабря, будет способствовать развитию двусторонних партнерских отношений и укреплению безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии «Ликуд» кабинета министров пойдет на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнерских отношений с Россией, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, — говорится в сообщении.

МИД также выразил готовность к конструктивному взаимодействию и координации усилий в интересах «оздоровления» обстановки в ближневосточном регионе с новым правительством Израиля.

Парламент Израиля 29 декабря высказал доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции.

Летом 2022 года в отношениях России и Израиля появились некоторые сложности. Одна из недавних — возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут».

Действительно ли отношения России и Израиля переживают не лучшие времена? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дал политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

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