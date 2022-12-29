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На Украине заявили о наличии секретного договора Зеленского с США

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине заявили о наличии секретного договора Зеленского с США
Фото: flickr/number10gov

Соединенные Штаты терпят, что президент Украины Владимир Зеленский ворует финансовую помощь Запада, пока тот покорно выполняет поставленные задачи. Об этом заявил бывший глава правительства республики Николай Азаров.

— Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят, — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это, — сказал Азаров.

Экс-глава украинского кабмина подчеркнул, что Зеленский, вероятно, уже украл у Запада около двух десятков миллиардов долларов. Азаров выразил мнение, что украинскому лидеру «придется несладко», если американская палата представителей решит провести аудит, передает РИА Новости.

21 декабря состоялся визит Владимира Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем украинскому лидеру нужна эта поездка, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину.

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