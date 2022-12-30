Метеоролог Шувалов рассказал о погоде на новогодние праздники в России

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В центре Европейской территории России, в частности в столице, в новогодние праздники оттепели будут сменяться минусовыми температурами, а на Урале ожидается до минус 20 градусов. Об этом сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В центре европейской России по-прежнему будут метания от минуса к оттепели и обратно. Так будет почти все новогодние каникулы. В Москве 2 января ожидается плюс 3-5 градусов, 3 января от 0 до минус 5 градусов, 4 января будет понижение до 10 градусов мороза. 5 и 6 января по утрам минус 10-12 градусов, к Рождеству потеплеет до 0-плюс 2 градусов, — рассказал он.

Синоптик отметил, что на Урале будет холодно 1 января — минус 18-20 градусов, а 2 января ожидается потепление до 3-5 градусов мороза. По его словам, пройдет фронтальный раздел с европейской территории, который попытается сдвинуть с места сибирский антициклон. Но антициклон 4 и 5 января опять усиливается, ночью уже снова минус 20 градусов.

При этом Шувалов добавил, что в новогоднюю ночь до минус 25 градусов ожидается только на Урале.

— В новогоднюю ночь в Москве ожидается дождь, в Санкт-Петербурге тоже. А на Урале и за Уралом — Тюмень, Екатеринбург — вотчина Дедушки Мороза. Тут в новогоднюю ночь 25 градусов мороза. Что касается юга — там вообще Деду Морозу делать нечего, потому что Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Краснодар, Новороссийск, Сочи — это плюс 10-12 градусов. Никакой Дед Мороз этого не выдержит, — сообщил синоптик в беседе с порталом Ura.ru.

Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Так, в новогоднюю ночь в Москве ожидаются плюсовая температура и небольшой дождь.